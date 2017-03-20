В Латвии наступает астрономическая весна
Общество | 20 марта 2017 года, 07:21
Сегодня днем в 12.29 в Латвии наступит астрономическая весна.
С наступлением астрономической весны дни становятся длиннее ночи.
В латышских поверьях говорится: какой ветер будет дуть в день наступления весны, такой будет дуть и все лето. Также отмечается, что ранняя весна не сулит хорошего лета, и, если весной снег быстро сходит, то летом будет наводнение.
В свою очередь метеорологическая весна наступает, когда средняя суточная температура воздуха составляет выше нуля градусов. Астрономическое лето в этом году начнется в 21 июня, осень - 22 сентября, а зима - 21 декабря.