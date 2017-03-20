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Сегодня днем в 12.29 в Латвии наступит астрономическая весна.

С наступлением астрономической весны дни становятся длиннее ночи.

В латышских поверьях говорится: какой ветер будет дуть в день наступления весны, такой будет дуть и все лето. Также отмечается, что ранняя весна не сулит хорошего лета, и, если весной снег быстро сходит, то летом будет наводнение.

В свою очередь метеорологическая весна наступает, когда средняя суточная температура воздуха составляет выше нуля градусов. Астрономическое лето в этом году начнется в 21 июня, осень - 22 сентября, а зима - 21 декабря.