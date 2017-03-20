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Латвия в составляемом ООН мировом индексе счастья поднялась на 54-е место и опережает Эстонию, но уступает Литве.

В прошлом году Латвия занимала в индексе 68-е место.

Литва, которая в прошлом году занимала 60-е место, в этом году поднялась на 52-е, а Эстония признана 66-й самой счастливой страной в мире (в прошлом году - 72-е место).

Лидером списка стала Норвегия, которая в прошлом году была четвертой. В десятку самых счастливых стран мира входят Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

США занимают в рейтинге 13-е место, Германия -16-е, Франция - 31-е, Россия - 49-е, Украина - 132-е.

Самой несчастливой страной мира признана Центральноафриканская Республика.