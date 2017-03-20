Латвия за год обогнала 14 стран в индексе счастья ООН (+ОПРОС) (13)
Общество | 20 марта 2017 года, 13:31
Латвия в составляемом ООН мировом индексе счастья поднялась на 54-е место и опережает Эстонию, но уступает Литве.
В прошлом году Латвия занимала в индексе 68-е место.
Литва, которая в прошлом году занимала 60-е место, в этом году поднялась на 52-е, а Эстония признана 66-й самой счастливой страной в мире (в прошлом году - 72-е место).
Лидером списка стала Норвегия, которая в прошлом году была четвертой. В десятку самых счастливых стран мира входят Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.
США занимают в рейтинге 13-е место, Германия -16-е, Франция - 31-е, Россия - 49-е, Украина - 132-е.
Самой несчастливой страной мира признана Центральноафриканская Республика.
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