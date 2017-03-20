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С началом сезона строительных работ на дорогах на сайте Latvijas Valsts celi (LVC) lvceli.lv опубликована карта дорожных работ в этом году и связанных с ними ограничений в движении.

На карте отмечены участки действующих и будущих ограничений на главных государственных, региональных и местных автодорогах, а также те участки, на которых работы начаты в прошлом году и продолжатся в этом.

Актуальная информация о дорожных работах и других ограничениях в движении доступна также по бесплатному круглосуточному телефону 80005555 и в мобильном приложении Waze.