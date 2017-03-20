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Причастный к скандалу о возможном превышении скорости начальник управления полиции Рижского региона генерал Гунтар Маркитанс с четверга, 23 марта, отправится на пенсию.

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовный процесс о бездеятельности в связи с возможным превышением скорости.

В сообщении Госполиции говорится, что Маркитанс принял решение оставить службу, а выполнять обязанности начальника Рижского регионального управления будет начальник управления полиции порядка Рижского региона Александр Букевич.

В марте передача TV3 "Ничего личного" сообщила, что Маркитанс управлял служебной автомашиной "Ford Mondeo", которую за превышение скорости остановил полицейский экипаж. Маркитанс утверждал, что проверял полицейских. Скорость его автомашины превышала, по неофициальным данным, 130 километров в час.

Подчиненное начальнику Госполиции бюро внутреннего контроля до 1 апреля обещало проверить, действовал ли Маркитанс должным образом и следует ли применить к нему дисциплинарное наказание.

Полиция выясняет, имело ли место превышение скорости.

БВБ начало процесс о бездействии должностного лица, сообщила представитель учреждения Диана Петерса. Она не сказала, ведется ли процесс против Маркитанса или полицейских, участвовавших в задержании его автомашины.

По словам представителя Госполиции Дайриса Анучина, решение Маркитанса выйти на пенсию по выслуге не повлияет на применение административного штрафа.

Маркитанс служил в полиции почти 40 лет.