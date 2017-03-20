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Пользователи Twitter комментируют результаты исследования ООН о мировом индексе счастья, согласно которым Латвия за год обогнала 14 стран в индексе счастья ООН.

Напомним, в составляемом ООН мировом индексе счастья поднялась на 54-е место и опережает Эстонию, но уступает Литве. В прошлом году Латвия занимала в индексе 68-е место.

Служащий Валерий Стурис указала на стремительный скачек в индексе счастья. "Сообщение о счастье…Наверное, надо радоваться, что у нас счастье растет быстрее всех".

laimes ziņojums... droši vien jāpriecājās ka mums laime pieaug visātrāk ;-) https://t.co/2GcUsJjliN pic.twitter.com/Lt2xm2gsjc — Valerijs Sturis (@valerijssturis) 20 марта 2017 г.

Данные исследования также комментирует журналист Бен Латковскис и экономист Мартиньш Аболиньш.

"В мировом рейтинге о счастье так называемая Дистопия (жанр в художественной литературе, описывающий государство, в котором возобладали негативные тенденции развития) смешала все карты. В результате Узбекистан и Алжир нас опережают, а Эстония позади нас", - пишет Стурис.

Pasaules laimes reitingā tā iedomātā Distopija sajauc visas kārtis. Rezultātā Uzbekija un Alžīrija ir mums priekšā, bet Igaunija aizmugurē. — Bens Latkovskis (@BensLatkovskis) 20 марта 2017 г.

Латвия в мировом рейтинге счастья в этом году занимает 54 место.

"Сразу за Южной Кореей и Молдовой, но впереди наших соседей", - пишет Аболиньш.

Pasaules laimes Indexā Latvija šogad 54. vietā. Uzreiz priekšā Dienvidkorejai un Moldovai, bet aiz mūsu kaimiņiem! https://t.co/z0ZdtDudXj — Mārtiņš Āboliņš (@MartinsAbolins) 20 марта 2017 г.

Данные удивили руководители общества "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) Инессу Вайваре. "Предмет национальной гордости – у нас не хуже, чем у эстонцев".

Nacionālā apvērsuma dati - mums nav sliktāk kā igauņiem. https://t.co/qX5Zh5XSrC — Inese Vaivare (@vaivarei) 20 марта 2017 г.

Показатели отдельных государств подверг сомнению пользователь Twitter Гатис Пакалниекс.

"Россия выше Японии? Ну ну…", - написал Пакалниекс.

Пользовательница Иева, которая публикует твиты под ником "Angry by default" (Все время сердитая) заключает, что деньги счастья не приносят.

"Выходит, экономическое развитие счастья не приносит. Уровень счастья Латвии сейчас существенно выше, чем в "жирные годы".

kā izrādās, ekonomikas izaugsme nerada laimi. LV laimes indekss pašlaik ievērojami augstāks nekā 'treknajos gados'. https://t.co/l0hFZQb7nH — angry by default (@ieva_w) 20 марта 2017 г.

Пользователь Twitter Эдгар Лейиниекс считает, что данные индекса счастья надо серьезно принять к сведению. "Что может быть важнее, чем счастье жителей?".

Vai valstij svarīgākajam mērījumam nevajadzētu būt https://t.co/8iyVovMV7n ? Jo kas gan ir svarīgāks par iedzīvotāju laimi? — Edgars Lejnieks (@EdgarsLejnieks) 20 марта 2017 г.

Доцент Высшей школы экономики и культуры Эдгар Черковскис поздравляет всех в международный день счастья.

«Поздравляю с международным Днем счастья ООН! Счастливый человек – основа государства. Будьте счастливы каждый день», - написал доцент.