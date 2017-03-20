Латвийцы озадачены: уровень счастья Латвии намного выше, чем в "жирные годы"

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Общество | 20 марта 2017 года, 19:48

Пользователи Twitter комментируют результаты исследования ООН о мировом индексе счастья, согласно которым Латвия за год обогнала 14 стран в индексе счастья ООН.

Напомним, в составляемом ООН мировом индексе счастья поднялась на 54-е место и опережает Эстонию, но уступает Литве. В прошлом году Латвия занимала в индексе 68-е место.

Служащий Валерий Стурис указала на стремительный скачек в индексе счастья. "Сообщение о счастье…Наверное, надо радоваться, что у нас счастье растет быстрее всех".

Данные исследования также комментирует журналист Бен Латковскис и экономист Мартиньш Аболиньш.

"В мировом рейтинге о счастье так называемая Дистопия (жанр в художественной литературе, описывающий государство, в котором возобладали негативные тенденции развития) смешала все карты. В результате Узбекистан и Алжир нас опережают, а Эстония позади нас", - пишет Стурис.

Латвия в мировом рейтинге счастья в этом году занимает 54 место.

"Сразу за Южной Кореей и Молдовой, но впереди наших соседей", - пишет Аболиньш.

Данные удивили руководители общества "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) Инессу Вайваре. "Предмет национальной гордости – у нас не хуже, чем у эстонцев".

Показатели отдельных государств подверг сомнению пользователь Twitter Гатис Пакалниекс.

"Россия выше Японии? Ну ну…", - написал Пакалниекс.

Пользовательница Иева, которая публикует твиты под ником "Angry by default" (Все время сердитая) заключает, что деньги счастья не приносят.

"Выходит, экономическое развитие счастья не приносит. Уровень счастья Латвии сейчас существенно выше, чем в "жирные годы".

Пользователь Twitter Эдгар Лейиниекс считает, что данные индекса счастья надо серьезно принять к сведению. "Что может быть важнее, чем счастье жителей?".

Доцент Высшей школы экономики и культуры Эдгар Черковскис поздравляет всех в международный день счастья.

«Поздравляю с международным Днем счастья ООН! Счастливый человек – основа государства. Будьте счастливы каждый день», - написал доцент.

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