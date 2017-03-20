В Сейм переданы 26 тыс. подписей против использования животных в цирке (3)
Общество | 20 марта 2017 года, 17:28
Сегодня организация "Свобода животных" подала в Сейм более 26 тыс. подписей под петицией "За человеческий цирк", которая призывает прекратить использование животных в цирке, сообщил председатель правления организации Айвар Андерсонс.
В Сейм подано также подписанное 37 негосударственными организациями письмо с просьбой к депутатам Сейма поддержать поправки к закону о защите животных, предусматривающие отказ от использования диких животных в цирках Латвии.
С инициативой запрета на использование в цирке диких животных выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба.
Новая член правления Rīgas cirks Инара Кехре, которая приступит к обязанностям с 28 марта, также видит развитие цирка без использования животных.
что сейм закроют?---на каком пастбище теперь можно увидеть, депутатов?
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теперь подписи против содержания животных в клетках типа зоопарк осталось собрать .... заслужила ли птица участь не летать а ящерица не видеть солнца
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Прямо с языка сняли только хотел похожее написать!)
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