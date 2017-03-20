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При наступлении весенней теплой погоды автоводителям необходимо быть предельно осторожными, проезжая по лесным и сельским дорогам. Полиция призывает автоводителей опасаться столкновения с лесными животными.

Вероятность столкновения с лесным животным существует на всей территории Латвии, особенно в лесных массивах, а также на участках дорог, где на обочинах растут деревья и кусты. Чтобы избежать столкновений, надо контролировать скорость движения.

Особо тяжелая авария может произойти на шоссе и вне населенных пунктов, где в основном скорость движения 90 км/ч.

К сожалению, указывает полиция, действия животных непрогнозируемы.

Именно в этот период лесные животные начинают мигрировать, в поисках нового места расселения, в свою очередь особенно опасны именно молодые животные, так как у них нет опыта, они слишком самоуверенны, перебегая дорогу.