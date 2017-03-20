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В Латвии больше половины специалистов по родовспоможению - предпенсионного возраста, это значит, что лет через десять в родильных отделениях при нынешних зарплатах работать больше будет некому, заявила руководитель Латвийской ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Даце Матуле.

Так как работа специалистов по родовспоможению чрезвычайно тяжелая, утомительная и непредсказуемая, зарплата должна быть одним из факторов, привлекающих молодых специалистов, указала она.

Специалисты по родовспоможению регулярно работают с перегрузкой, и усилия Минздрава по повышению их зарплат логичны, но на этом нельзя останавливаться, подчеркнула Матуле.

Очень важно, что в обществе заговорили о том, что врачи не могут работать на нынешние зарплаты, отметила она. "И учителя, и врачи должны быть удовлетворены тем. что они делают на благо государства, и удовлетворение должно быть не только моральным или личным, но и материальным", - указала Матуле.

Как сообщалось, на увеличение зарплат специалистов по родовспоможению и акушерок будет истрачено 7 млн евро из бюджета Министерства здравоохранения, и это только половина намеченного повышения зарплат.