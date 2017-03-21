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Начальник управления полиции Рижского региона генерал Гунтар Маркитанс признал, что на автомашине превысил разрешенную скорость движения, но подчеркнул, что решение выйти на пенсию с этим случаем не связано.

Маркитанс сказал, что достаточно долго проработал в системе полиции, поэтому принял решение выйти на пенсию по выслуге лет, а освещение в СМИ случая с превышением им скорости - простое совпадение.

"Я признаю нарушение и готов уплатить штраф", - сказал он.

Как сообщалось, Маркитанс с четверга, 23 марта, отправится на пенсию. Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовный процесс о бездействии в связи с возможным превышением им скорости.

Ранее передача TV3 Nekā Personīga сообщила, что Маркитанс управлял служебной автомашиной Ford Mondeo, которую за превышение скорости остановил полицейский экипаж. Маркитанс утверждал, что проверял полицейских. Скорость его автомашины превышала, по неофициальным данным, 130 километров в час.

Подчиненное начальнику Госполиции бюро внутреннего контроля до 1 апреля обещало проверить, действовал ли Маркитанс должным образом и следует ли применить к нему дисциплинарное наказание. Полиция выясняет, имело ли место превышение скорости.