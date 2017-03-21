Превысивший скорость генерал: признаю, нарушил, но на пенсию ухожу не поэтому (5)

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Общество | 21 марта 2017 года, 08:33

Начальник управления полиции Рижского региона генерал Гунтар Маркитанс признал, что на автомашине превысил разрешенную скорость движения, но подчеркнул, что решение выйти на пенсию с этим случаем не связано.

Маркитанс сказал, что достаточно долго проработал в системе полиции, поэтому принял решение выйти на пенсию по выслуге лет, а освещение в СМИ случая с превышением им скорости - простое совпадение.

"Я признаю нарушение и готов уплатить штраф", - сказал он.

Как сообщалось, Маркитанс с четверга, 23 марта, отправится на пенсию. Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовный процесс о бездействии в связи с возможным превышением им скорости.

Ранее передача TV3 Nekā Personīga сообщила, что Маркитанс управлял служебной автомашиной Ford Mondeo, которую за превышение скорости остановил полицейский экипаж. Маркитанс утверждал, что проверял полицейских. Скорость его автомашины превышала, по неофициальным данным, 130 километров в час.

Подчиненное начальнику Госполиции бюро внутреннего контроля до 1 апреля обещало проверить, действовал ли Маркитанс должным образом и следует ли применить к нему дисциплинарное наказание. Полиция выясняет, имело ли место превышение скорости.

Комментарии 5
Sedna46 минут назад
Ну вот, Маркитанс, и ты, дружище, попал в СМИ по старость лет.
А пенсии не бойся. Ничего особо страшного на воле нет.
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вова27 минут назад
Говнецо из атмудиста вылезло наружу ,атмудистский генерал.
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БЧ234 минуты назад
если нагло врёт такой насялника,то о чём мы вообще говорим??? В нормальной стране слетел бы с должности со свистом и без погон.А тут- свой.Незяяяяя.Если судью за взятку просто увольняют,а бизнес за 1 цент кошмарят,то какая это срана? И это ийропа???? Вы позор самый натуральный и уважения к вам 0 !!!
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