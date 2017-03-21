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21 марта на большей территории страны ожидается пасмурная погода, по всей Латвии будет идти дождь, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В середине дня небо прояснится над центральной и западной частью страны, к вечеру – над всей территорией Латвии.

Небольшой дождь во второй половине дня пройдет в восточных районах. Максимальная температура воздуха сегодня +5..+10 градусов. Дует южный, юго-восточный ветер до 10, а на западе до 14 м.с.

В Риге сегодня преимущественно пасмурно, дождь ожидается на протяжении всего дня, воздух прогреется до +9.