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Количество земессрагов с момента военного конфликта на Украине и оккупации Крыма увеличилось, но еще не достигло максимального количества, завил передаче "900 секунд" на телеканале LNT генерал Айнар Озолиньш.

В прошлом году количество земессаргов увеличилось на 900 новобранцев. На сегодняшний день в Земессардзе служит 7941 человек, а максимальное количество - 12 тысяч.

По словам Озолиньша, 85% земессаргов находятся в возрасте до 35 лет, значительная часть из них - профессиональные военнослужащие.