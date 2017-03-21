Генерал: латвийцы активнее вступают в Земессардзе после оккупации Крыма (19)
Общество | 21 марта 2017 года, 09:55
Количество земессрагов с момента военного конфликта на Украине и оккупации Крыма увеличилось, но еще не достигло максимального количества, завил передаче "900 секунд" на телеканале LNT генерал Айнар Озолиньш.
В прошлом году количество земессаргов увеличилось на 900 новобранцев. На сегодняшний день в Земессардзе служит 7941 человек, а максимальное количество - 12 тысяч.
По словам Озолиньша, 85% земессаргов находятся в возрасте до 35 лет, значительная часть из них - профессиональные военнослужащие.
Людям есть нечего, да и семьи кормить надо, а земесам платят и не плохо, вот и идут.
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О чём идёт речь? Может хватит уже врать и деньги на ветер выкидывать,а людей бы на мирные цели,слабо?
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600 евриков конечно на дороге не валяются.Чего бы в патриота не поиграть ?А Дзинтарс,Иесалниекс,Парадниекс,Домбрава,и проч. сеймовский "боевой отряд" маломощных хлипаков вступили в земессарги наконец !?А то несолидно как-то,фломастером на груди нарисовать любой пацан может ...
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