Общество |

Чтобы стимулировать рижан после зимы привести в порядок городские территории, Рижская дума объявила традиционный весенний месяц чистоты.

В этом году он продлится дольше обычного: с 20 марта по 14 мая.

Организацию и контроль за проведением весенней уборки будут проводить различные структуры Рижской думы – департаменты, исполнительные дирекции и муниципальные предприятия. Например, исполнительным дирекциям поручено привлекать к уборке территории жителей, навести порядок на принадлежащих самоуправлению территориях, необжитых и не используемых в хозяйственной деятельности, а также вести постоянное наблюдение за тем, как идут работы.

Предприятию Rīgas meži поручено организовать сбор и вывоз мусора из лесов и с территорий зеленых насаждений на мусорные городские полигоны или на предприятия по переработке.

В свою очередь Департамент сообщения приведет в порядок остановки общественного транспорта, позаботится о проезжих частях улиц и разделительных полосах, а так же продолжит собирать и вывозить песок, скопившийся на улицах за зиму.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы позаботится о привлечении школьников к уборке районов и зеленых зон, а Департамент по делам жилья и среды обеспечит прием мусора на полигоне «Гетлини», в том числе и того, который будет собран в ходе Большого субботника. Управлению кладбищ поручено организовать уборку мест захоронений и вывоз мусора.

Во время Месяца чистоты муниципальная полиция в сотрудничестве с работниками Административной инспекции проведет усиленные рейды, в ходе которых будет осматривать неухоженные здания и территории, и в случае необходимости штрафовать ответственных лиц.

В этот период рижан, общественные организации, коммерсантов и учреждения призывают принять активное участие в наведении порядка на своей собственности, информировать самоуправление о неубранных участках, а также подавать свои предложения об их уборке.

Также о неубранных территориях жители могут сообщать в социальных сетях.