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Музыкант, игравший на аккордеоне во время проходящих в Риге 16 марта дней памяти легионеров Ваффен СС, скончался, об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Аккордеонист особенно стал известен 16 марта 2012 года. Во время традиционного шествия легионеров он начинал играть советские песни – «Катюшу», «Прощание славянки» и многие другие - как только к месту, где он сидел (на пересечении улиц Вальню и Калькю), подходила колонна. Видеоролики с этим моментом стали хитами Youtube.

В этом году аккордеонист не играл на улицах Старой Риги - как пишет издание, со слов старожилов, музыкант умер. Ему было 74 года. Пожилого человека звали Эдуард Чудинов. Всю жизнь он ходил в море, пока не вышел на пенсию. Стал выступать с аккордеоном на улицах Старой Риги, общаться с людьми. Сам себе придумал псевдоним «Жора Болдерайский».

Видео с собой он не видел — не пользовался интернетом. О том, что стал известен, ему рассказывали подходившие на улице туристы и рижане. По словам людей, знавших «деда Жору», он искренне пытался противостоять «призраку фашизма».

«Я играл потому, что надеялся — моя музыка тронет душу этих людей, которые идут колонной. Люди, которые слушали меня в тот день, простые прохожие, подходили, благодарили. Ко мне потом даже подходили туристы из Франции, Германии, Швеции и Англии», — рассказывал старик журналистам и блогерам.

Как уже сообщалось, 16 марта в Риге традиционно прошли памятные мероприятия в честь легионеров Ваффен СС. По оценкам полиции в них принялиучастие около 2000 человек.