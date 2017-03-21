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Правительство сегодня, 21 марта, поддержало правила об увеличении государственной поддержки семьям, потерявшим кормильцев, - пенсии по утрате кормильца, пособия и компенсации.

За ребенка до семи лет минимальный размер пособия составит 92,5 евро (для инвалида детства - 106,72 евро), по достижении семилетнего возраста - 111 евро.

Ранее минимальный размер пенсии и компенсации по утрате кормильца составлял на одного ребенка 41,62 евро, а пособие социального обеспечения в случае утраты кормильца - 32,02 евро.

Размер поддержки семьям, потерявшим кормильцев, правительство по предложению министра благосостояния пересматривает в соответствии с возможностями государственного бюджета и экономической ситуацией в стране.

Разницу между старым и новым размером пособия, если перерасчет произошел до 31 марта, Государственное агентство социального страхования перечислит до 30 сентября, а разницу начиная с 1 апреля - не позже чем до 30 сентября. Перечисление будет автоматическим, для него не нужен специальный запрос.

Правила вступят в силу 1 апреля.