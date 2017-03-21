Twitter о наступлении астрономической весны: еще можно успеть на последний лед (1)

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Общество | 21 марта 2017 года, 15:40

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что сегодня днем в Латвии наступила астрономическая весна.

Астролог Илгонис Вилкс сообщает об этом событии.

«Сегодня в 12:29 началось астрономическое лето. Солнце пересекло небесный экватор, поднимается выше, греет сильнее. Скоро за окном будет весна», - написал Вилкс.

Пользователь Leons призывает зимних рыбаков поторопиться.

«Сегодня началась астрономическая весна, можно еще успеть на последний лед», - пишет он.

Адвокат Криста Милберга поздравляет всех с приходом весны.

«Поздравляю всех! Весна пришла! Это мой любимый момент, у зимы нет вариантов», - пигет Милберга.

Метеорологическая весна наступает, когда средняя суточная температура воздуха составляет выше нуля градусов. Астрономическое лето в этом году начнется в 21 июня, осень - 22 сентября, а зима - 21 декабря.

Комментарии 1
Спасатель1 час назад
- Пользователь Leons призывает зимних рыбаков поторопиться.

«Сегодня началась астрономическая весна, можно еще успеть на последний лед», - пишет он. -

Ну ты и дебил. Типа - ещё есть последняя возможность провалиться под лёд и утонуть?
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