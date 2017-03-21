Twitter о наступлении астрономической весны: еще можно успеть на последний лед (1)
Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что сегодня днем в Латвии наступила астрономическая весна.
Астролог Илгонис Вилкс сообщает об этом событии.
«Сегодня в 12:29 началось астрономическое лето. Солнце пересекло небесный экватор, поднимается выше, греет сильнее. Скоро за окном будет весна», - написал Вилкс.
Šodien 12:29 sākas astronomiskais pavasaris. Saule šķērso debess ekvatoru, kāpj augšup, silda stiprāk. Gan jau būs pavasaris arī aiz loga.— Ilgonis Vilks (@astrovilks) 20 марта 2017 г.
Пользователь Leons призывает зимних рыбаков поторопиться.
«Сегодня началась астрономическая весна, можно еще успеть на последний лед», - пишет он.
12:29 sākas astronomiskais pavasaris, vēl var paspēt uz pēdējo ledu. pic.twitter.com/P8TWUI8P3L— Leons Melis (@Leons_melis) 20 марта 2017 г.
Адвокат Криста Милберга поздравляет всех с приходом весны.
«Поздравляю всех! Весна пришла! Это мой любимый момент, у зимы нет вариантов», - пигет Милберга.
Aapsveicu visus! Pavasaris ir klāt! Šis ir mans vismīļākais brīdis, jo ziemai nav variantu. :)— Krista Milberga (@AdvokateKrista) 20 марта 2017 г.
Метеорологическая весна наступает, когда средняя суточная температура воздуха составляет выше нуля градусов. Астрономическое лето в этом году начнется в 21 июня, осень - 22 сентября, а зима - 21 декабря.
«Сегодня началась астрономическая весна, можно еще успеть на последний лед», - пишет он. -
Ну ты и дебил. Типа - ещё есть последняя возможность провалиться под лёд и утонуть?