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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что сегодня днем в Латвии наступила астрономическая весна.

Астролог Илгонис Вилкс сообщает об этом событии.

«Сегодня в 12:29 началось астрономическое лето. Солнце пересекло небесный экватор, поднимается выше, греет сильнее. Скоро за окном будет весна», - написал Вилкс.

Šodien 12:29 sākas astronomiskais​ pavasaris. Saule šķērso debess ekvatoru, kāpj augšup, silda stiprāk. Gan jau būs pavasaris arī aiz loga. — Ilgonis Vilks (@astrovilks) 20 марта 2017 г.

Пользователь Leons призывает зимних рыбаков поторопиться.

«Сегодня началась астрономическая весна, можно еще успеть на последний лед», - пишет он.

12:29 sākas astronomiskais​ pavasaris, vēl var paspēt uz pēdējo ledu. pic.twitter.com/P8TWUI8P3L — Leons Melis (@Leons_melis) 20 марта 2017 г.

Адвокат Криста Милберга поздравляет всех с приходом весны.

«Поздравляю всех! Весна пришла! Это мой любимый момент, у зимы нет вариантов», - пигет Милберга.

Aapsveicu visus! Pavasaris ir klāt! Šis ir mans vismīļākais brīdis, jo ziemai nav variantu. :) — Krista Milberga (@AdvokateKrista) 20 марта 2017 г.

Метеорологическая весна наступает, когда средняя суточная температура воздуха составляет выше нуля градусов. Астрономическое лето в этом году начнется в 21 июня, осень - 22 сентября, а зима - 21 декабря.