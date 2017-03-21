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Latvijas Valsts ceļi‏ в преддверии открытия мотосезона призывает автоводителей к бдительности.

"Показалось солнце, вскоре начнут просыпаться и мотоциклисты", - такой пост оставлен в аккаунте LVС‏ на Twitter.

Parādījusies saule, drīz sāks mosties arī motociklisti. https://t.co/vUYXeTyVVn — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 21 марта 2017 г.

Госполиция также весной традиционно призывает автоводителей, отвыкших от необходимости делить дорогу с водителями двухколесного транспорта, внимательно смотреть в зеркало заднего вида.

"Водители иногда обижаются, когда им напоминают, что они из-за мотоциклистов должны чаще смотреть в зеркала. Естественно, водитель должен это делать каждый раз, когда хочет совершить какой-либо маневр. Но в сезон лучше лишний раз посмотреть в зеркало, чтобы не попадать в аварийные ситуации", - ранее сказал журналистам LTV7 Нормунд Крапсис.

Наряду с этим представитель Госполиции дал еще один совет: не забывать включать поворотники перед совершение маневра.