Необычная находка в Google Maps: самолеты-призраки в Лиепае (3)
Общество | 21 марта 2017 года, 17:03
Интернет-ресурс Google Maps позволил по-новому взглянуть на территорию около Лиепайского аэропорта – там замечено несколько силуэтов самолетов, сохранившихся со времен войны. Об этом пишет портал Skaties.lv.
Как отмечается, тот факт, что там расположены выкопанные «фальшивые» самолеты, не является секретом, однако в Google Maps можно увидеть их конкретное местонахождение.
Знатоки утверждают, что эти самолеты использовались, чтобы во время войны ввести в заблуждение бомбардировщиков, указывает Skaties.lv.
Военные спутники не ошибаются, вон сраный Марs и то не ошибся.
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Трандец, необычная находка, которую обнаружили в Гугляндии уже лет восемь назад (минимум) все кому не лень. А кому не лень - так и того раньше.
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=====СПРАВКА: В 1939г. ПрЕд тем КАК СДАТЬ Польшу, поляки переГНАЛИ СОТНИ самолётов, сотни единиц бронеТЕХНИКИ!!! ____в ЛАТВИЮ!!!!!!!!!!!!! И ЧТО же: "вы на своём МЕСТЕ, А Я НА своём" __вот ВАМ вестуРЭ
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