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Интернет-ресурс Google Maps позволил по-новому взглянуть на территорию около Лиепайского аэропорта – там замечено несколько силуэтов самолетов, сохранившихся со времен войны. Об этом пишет портал Skaties.lv.

Как отмечается, тот факт, что там расположены выкопанные «фальшивые» самолеты, не является секретом, однако в Google Maps можно увидеть их конкретное местонахождение.

Знатоки утверждают, что эти самолеты использовались, чтобы во время войны ввести в заблуждение бомбардировщиков, указывает Skaties.lv.