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23 марта в 16 часов в конференц-зале Дома Москвы состоится чествование члена Союза писателей России, вдовы прославленного русского писателя Валентина-Пикуля Антонины Ильиничны Пикуль, которой в этот день исполнится 80 лет.

В юбилейном торжестве примут участие представители Союза писателей России, Международной ассоциации писателей, Общероссийского движения поддержки Флота, Посольства Российской Федерации Латвии, Сейма Латвии, Рижской городской Думы, творческих и общественных организаций, друзья Валентина Пикуля, гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отмечают организаторы мероприятия, Антонина Пикуль была не только верной женой и музой, но и самым преданным помощником писателя, секретарем и референтом, корректором и редактором, заботливой хозяйкой и справочной службой. Она нередко выполняла хлопотливые обязанности литературного агента, вела переписку с издательствами, ездила по издательским делам в Москву и Ленинград, несла на своих плечах заботу о доме и детях.

После смерти Валентина Пикуля 16 июля 1990 года Антонина Ильинична взвалила на себя заботы по сохранению творческого наследия Валентина Пикуля, популяризации его творчества, увековечивания памяти в Латвии и за ее пределами.

Она подготовила к печати три незавершенных романа Пикуля, была составителем 28-томного собрания сочинений русского писателя, которое выдержало 17 изданий. Ею подготовлено и опубликовано 7 книг о жизни и творчестве Валентине Пикуле. Одна из них - «Живет страна Пикулия» была признана лучшей книгой года в России. На свои средства создала и содержит музей-квартиру Валентина Пикуля в Риге, где проводит экскурсии для рижан и гостей из других стран.