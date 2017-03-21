Общество |

В рамках программы перемещения ЕС в понедельник в Латвию из Греции были доставлены 14 ищущих убежища из Сирии, в том числе10 несовершеннолетних детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Ищущие убежища находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки.

В рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 270 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек. Большинство из них уже покинули Латвию.