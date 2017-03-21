В Латвию прибыли очередные сирийские беженцы (2)
Общество | 21 марта 2017 года, 18:21
В рамках программы перемещения ЕС в понедельник в Латвию из Греции были доставлены 14 ищущих убежища из Сирии, в том числе10 несовершеннолетних детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.
Ищущие убежища находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки.
В рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 270 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек. Большинство из них уже покинули Латвию.
=====переВАЛОЧНЫЙ пункт!! скОкО за ШТУКУ отМУСОЛИВАЕТ ес?!!!
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Как прибыли так и убудут!Хер с ними новостей что-ли больше других нет?Всем на срать на них все равно на долго тут не останутся!Так зачем о каждой паре троек беженцев сообщать что они там прибывают?Это мы что теперь то что они прибыли радоваться должны?Может жизнь в стране как то из-за этого изменится?)
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