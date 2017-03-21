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25 марта в рижском клубе Melnā Piektdiena пройдет творческий вечер в рамках фестиваля, посвящённого XX веку. Темой мероприятия станут легендарные музыканты того времени - Виктор Цой, Сергей Бодров-младший, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

"Это культовые личности, творчество которых мы до сих пор помним, уважаем, слушаем, cмотрим. Они должны оставаться в нашей памяти навсегда как лучшие исполнители, авторы своих песен и актеры. Также этот год мог бы стать юбилейным для Виктора Цоя. 21 июня ему могло бы исполниться 55 лет, - говорят организаторы.

В концерте примут участие такие исполнители, как: Тамара Рутковска, ППШ, Rest'Art, Koma FM, СерыйWOLK, Symphodia, Flamia Gella и АлекСаш & co.

Гости концерта услышат кавер-версии известных песен Цоя, Талькова, Высоцкого, а также композиции фильмов Бодрова "Брат", "Брат-2" и "Сестры" в исполнении местных популярных музыкальных коллективов, а также услышат самые популярные композиции артистов.

В перерывах будут демонстрироваться тематические видеоролики.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице в Facebook.