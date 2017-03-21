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Министерство здравоохранения при помощи единовременного и дополнительного ежемесячного платежей надеется привлечь медиков к работе за пределами Риги.

Это предусматривает одобренный сегодня правительством проект правил, подготовленный Минздравом "Программа действий "Развитие и занятость" (цель специальной поддержки "Улучшить поддержку лиц, которые оказывают услуги в приоритетных сферах здравоохранения людям, проживающим за пределами Риги").

В Минздраве отмечают, что сегодня очень остро строит проблема старения медицинского персонала, особенно среди семейных врачей. Эта проблема актуальна не только в Латвии, но и во всей Европе. В Латвии 28,5% врачей находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте. Доля врачей в возрасте до 40 лет составляет всего 18,8%. В связи с этим равномерная и качественная смена поколений в сфере здравоохранения невозможна без всеобъемлющей программы привлечения молодых специалистов. В отдельных регионах Латвии до сих пор есть населенные пункты, где сложно найти семейного врача, кроме того, большая часть семейных врачей находятся в возрасте свыше 65 лет. В связи с чем необходимо обеспечить услуги семейных врачей там, где их не хватает, а также смену поколений во врачебных практиках, чтобы избежать резкого прироста числа самоуправлений, где в ближайшем будущем не будет практикующих семейных врачей, поясняют в Минздраве.

Минздрав предлагает ввести единовременные компенсации и ежемесячные доплаты для медицинских работников, которые будут работать в практиках семейных врачей и стационарах, а также в амбулаторной психиатрии и Службе неотложной медицинской помощи за пределами Риги.

Размер компенсации составит пять месячных зарплат, кроме того, предусмотрена дополнительная компенсация в размере одной месячной зарплаты за каждого члена семьи, чтобы на работу в регионы ехали и семейные люди.

В свою очередь ежемесячную компенсацию в размере 200 евро для покрытия текущих расходов планируется выплачивать в течение первого года. В течение первых шести месяцев второго года будет выплачиваться 70% от этой суммы, а в течение второго полугодия - 30%.

До 2023 года на выплату компенсаций планируется выделить 9,9 млн евро, из них 8,4 млн евро составит финансирование Европейского социального фонда, 1,5 млн евро - национальное финансирование. Также семейным врачам будет оказываться поддержка при перенятии практики от другого семейного врача.

Компенсации будут выплачиваться только тем врачам, которые работают на расстоянии свыше 60 км от Риги.

Всего до 31 декабря 2023 года в регионы при помощи денежных компенсаций планируется привлечь 1420 врачей, в том числе до 31 декабря 2020 года - 709 врачей.