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Банк Латвии проводит опрос жителей, которым предлагают выбрать монету стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии к столетию Балтийских стран.

"Три народа - одна монета - выбери, какой она должна быть! Голосуй за дизайн монеты, посвященной столетию балтийских государств!, - сказано в аккаунте Банка Латвии в социальной сети Twitter.

3 tautas - 1 monēta - izvēlies, kādai tai būt! Balso par Baltijas valstu simtgadei veltītas monētas dizainu! #LV100 https://t.co/T4uL3y7ZMH pic.twitter.com/mAaEAw6EFY — Latvijas Banka (@LatvijasBanka) 21 марта 2017 г.

Напомним, Центробанки Балтийских государств договорились о выпуске общей памятной монеты номиналом в 2 евро в 2018 году, когда будет отмечаться столетие Латвии, Литвы и Эстонии.

Сейчас для голосования будет предложено шесть идей ее дизайна - по две от каждой страны. Голосование проводится в интернете, можно проголосовать по ссылке ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, Банк Латвии к столетию Латвийского государства выпустит несколько памятных и коллекционных монет.