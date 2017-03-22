Банк Латвии предлагает выбрать монету в честь столетия стран Балтии (1)

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Общество | 22 марта 2017 года, 07:14

Банк Латвии проводит опрос жителей, которым предлагают выбрать монету стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии к столетию Балтийских стран.

"Три народа - одна монета - выбери, какой она должна быть! Голосуй за дизайн монеты, посвященной столетию балтийских государств!, - сказано в аккаунте Банка Латвии в социальной сети Twitter.

Напомним, Центробанки Балтийских государств договорились о выпуске общей памятной монеты номиналом в 2 евро в 2018 году, когда будет отмечаться столетие Латвии, Литвы и Эстонии.

Сейчас для голосования будет предложено шесть идей ее дизайна - по две от каждой страны. Голосование проводится в интернете, можно проголосовать по ссылке ЗДЕСЬ.

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Как сообщалось, Банк Латвии к столетию Латвийского государства выпустит несколько памятных и коллекционных монет.

Комментарии 1
леший6 минут назад
тут всё просто---на монете должен быть изображён латышский язык, а именно высунутый длинный язык и первые три ноты с гимна Латвии
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