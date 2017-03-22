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Устройства для сбора пошлины на въезд в Юрмалу транспортных средств почти за 42 тыс. евро модернизирует фирма BMS Tehnologija, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Юрмальская городская дума объявила закупочный конкурс на модернизацию устройств для сбора пошлины на въезд в город.

На конкурс было подано одно предложение - от ООО "BMS Tehnologija" - обеспечить услугу за 41,998 тыс. евро (без НДС).

Основной капитал учрежденного в 2000 году ООО "BMS Tehnologija" - 976,090 тыс. евро. Предприятие принадлежит Андрею Блажко. В 2015 году его оборот составил 15,276 млн евро, прибыль - 1,1 млн евро.