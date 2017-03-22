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Реки и озера главным богатством Латвии считают 93% жителей страны, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS.

Лишь 3% опрошенных не разделяют это мнение.

Больше всего (58%) водными ресурсами страны гордятся жители Латгале, меньше всего (43%) - жители Курземе.

Ни в одном из регионов Латвии общий удельный вес жителей, согласных с утверждением, что гордостью Латвии "несомненно" или "скорее" являются ее реки и озера, не был меньше 88%.

Опрос проводился в феврале 2017 года к отмечаемому 22 марта Международному дню воды. В нем участвовали 1005 жителей Латвии.