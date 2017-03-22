93% жителей считают богатством Латвии ее реки и озера (+ОПРОС) (2)
Общество | 22 марта 2017 года, 10:44
Реки и озера главным богатством Латвии считают 93% жителей страны, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS.
Лишь 3% опрошенных не разделяют это мнение.
Больше всего (58%) водными ресурсами страны гордятся жители Латгале, меньше всего (43%) - жители Курземе.
Ни в одном из регионов Латвии общий удельный вес жителей, согласных с утверждением, что гордостью Латвии "несомненно" или "скорее" являются ее реки и озера, не был меньше 88%.
Опрос проводился в феврале 2017 года к отмечаемому 22 марта Международному дню воды. В нем участвовали 1005 жителей Латвии.
Bogatstvo lotishskij jazik blagodarja emu nasha ELITA nesjot takoj BRED
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А как же латышская культура?Танцы пляски там все дела?Как же Латвиешу Валода?))
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