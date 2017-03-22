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Детективное агентство Biznesa drošība выявило уклонение от уплаты налогов в туалетном бизнесе. Для этого в туалетах Центрального рижского железнодорожного вокзала велась скрытая съемка и делались, с позволения сказать, контрольные закупки. Об этом случае пишет газета Latvijas avīze.

По сведениям детективов, в официальных отчетах владельца туалетов, компании "Гиацинт" указано количество посетителей в 3-5 раз меньше реального. Таким образом, скрытые доходы могли составлять 383 евро ежедневно, или, в годовом пересчете - внушительные 140 тысяч. В результате государство недополучает налогов на 24 276 евро в год, подсчитали детективы.

Автор статьи, журналист Лато Лапса, в интервью радио Baltkom, заявил, что не удивлен плохой собираемостью налогов в Латвии, ведь, по его словам, Служба госдоходов не замечает нарушений, даже когда ей на них прямо указывают.

"Случай смешной, но на самом деле и поучительный. Детективное агентство показало, как должна была бы работать Служба госдоходов. Примитивные рассчеты показали, что примерно треть квитанций за посещение туалета не выдается. Было посчитано, сколько государство недополучает за день, за месяц, за год. Получились весьма приличные суммы. Отправили и заключение и диски с видеозаписями в Финансовую полицию. В течение нескольких месяцев это никого там не заинтересовало. Сделали новую проверку. Отправили в службу госдоходов и Генпрокуратуру. Опять тишина. Единственный результат - предприятие, владеющее этим туалетом ответило, что да, у нас Служба госдоходов какое-то время назад проверку провела, у нас все в порядке. Ну, а если все в порядке, то стоит ли удивляться, что в этом государстве такие проблемы со сбором налогов", - рассказал журналист.

По результатам расследования детективное агентство Biznesa drošība отправило официальные письма министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле, главе Службы госдоходов Илзе Цируле, и генпрокурору Латвии Эрику Калнмейерсу с требованием проверить порядок уплаты налогов в компании "Гиацинт", которая владеет платными туалетами на Центральном вокзале столицы.