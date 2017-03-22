В этом году в Латвии пройдет не менее четырех крупных военных учений (4)

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Общество | 22 марта 2017 года, 13:26

В этом году в Латвии предусмотрено не менее четырех крупных международных военных учений, в каждом из которых будут участвовать более 500 иностранных военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

С 17 по 30 апреля будут проводиться учения Summer Shield. Это ежегодные учения штабов и подразделений батальонного уровня для отработки взаимодействия с международными партнерами.

С 5 по 16 июня запланированы ежегодные учения штабов и подразделений батальонного уровня сухопутных и воздушных сил Saber Strike. На них будут отрабатываться планирование и управление операциями и взаимодействие подразделений.

Летом будут проходить также ежегодные международные учения Open Spirit, их цель - поиск и нейтрализация сохранившихся в водах Балтийского моря со времен Первой и Второй мировых войн невзорвавшихся боеприпасов.

Осенью состоятся учения Sudraba Bulta. Цель этих ежегодных организуемых Латвией учений - усовершенствование командования пехотной бригады и штабов и подразделений батальонов и их взаимодействия с союзниками.

В этом году запланировано также несколько учений с участием менее 500 иностранных военнослужащих. В апреле состоятся учения Baltron Squadex, летом - Baltic Bikini.

Осенью под командованием НАТО состоятся военные учения Steadfast Pinnacle/Steadfast Pyramid по планированию и командованию операциями для старших и высших офицеров и учения Detonators.

О числе участвующих в учениях военнослужащих и количестве военной техники Минобороны сообщает не позднее чем за одну-две недели до начала учений.

Комментарии 4
Крик1 час назад
Да млять, кто нашу проститутку только не имеет, когда же у иностранных Фюреров для наших туземцев бысы то закончаться??? Или никогда!!
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total2 часа назад
A У нового президента США Дональда Трампа немало сторонников, однако в целом его политическая деятельность отрицательно скажется на ситуации в США и во всем мире.- высказал бывший премьер-министр Латвии Валдис Биркавс.
- A В чем секрет вашего долголетия?
- Нет денег на похороны.
A "мы все еще боремся с комплексом неполноценности".генерал-майор Леонид Калниньш,
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ЭДИКТ2 часа назад
====фотка: чО в "ПУСТЫШьке" шлындают, шО "ЗЕЛЁНКА" заКОНЧИЛАСЬ?!! НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДЬ, что БЫ натовцы БОЛТАЛИСЬ____ВОТ!! ТАК!! ПО НАШЕЙ Латвии
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