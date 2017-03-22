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В этом году в Латвии предусмотрено не менее четырех крупных международных военных учений, в каждом из которых будут участвовать более 500 иностранных военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

С 17 по 30 апреля будут проводиться учения Summer Shield. Это ежегодные учения штабов и подразделений батальонного уровня для отработки взаимодействия с международными партнерами.

С 5 по 16 июня запланированы ежегодные учения штабов и подразделений батальонного уровня сухопутных и воздушных сил Saber Strike. На них будут отрабатываться планирование и управление операциями и взаимодействие подразделений.

Летом будут проходить также ежегодные международные учения Open Spirit, их цель - поиск и нейтрализация сохранившихся в водах Балтийского моря со времен Первой и Второй мировых войн невзорвавшихся боеприпасов.

Осенью состоятся учения Sudraba Bulta. Цель этих ежегодных организуемых Латвией учений - усовершенствование командования пехотной бригады и штабов и подразделений батальонов и их взаимодействия с союзниками.

В этом году запланировано также несколько учений с участием менее 500 иностранных военнослужащих. В апреле состоятся учения Baltron Squadex, летом - Baltic Bikini.

Осенью под командованием НАТО состоятся военные учения Steadfast Pinnacle/Steadfast Pyramid по планированию и командованию операциями для старших и высших офицеров и учения Detonators.

О числе участвующих в учениях военнослужащих и количестве военной техники Минобороны сообщает не позднее чем за одну-две недели до начала учений.