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C будущего года в Латвии введут обязательное страхование гражданско-правовой ответственности для владельцев беспилотных летательных аппаратов, или дронов - на случай ущерба, который они могут нанести здоровью, жизни, имуществу частного лица и окружающей среды, пишет портал lsm.lv, со ссылкой на Латвийское радио.

Специалисты считают, что несчастных случаев, связанных с этими летательными устройствами, станет больше.

Беспилотные летательные аппараты - новомодное увлечение латвийцев. Статистики о числе дронов нет, но их становится больше, купить можно даже в детском магазине. Между тем эти довольно маленькие по размерам летательные аппараты могут стать причиной больших проблем.

"Бывают ситуации , когда воздушная трасса дрона пересекается с трассой реального воздушного судна", - рассказал директор института аэронавтики Рижского технического университета, профессор Александр Урбах.

Этот небольшой летательный аппарат весом менее 25 килограммов может стать причиной падения пассажирского самолета, считает эксперт по вопросам авиации Талис Линкайтис.

"Были уже инциденты и в Америке, и в Польше, когда самолеты или сталкивались с дронам, или они пролетали на очень близком расстоянии. Как с любым другим летающим объектом: если в двигатель самолета попадает птица, хотя бы маленькая, она тоже может вызвать остановку двигателя, и при взлете или при посадке такая ситуация может быть очень опасной. То же самое с дронами, если попадет в двигатель, может быть всякое", - пояснил он.

Именно потому, вместе с правилами, которые будут регулировать, кто, где и как может запускать дрон, в будущем году появится и еще одно требование. Владельцам дронов, весящих более полутора кг, нужно будет страховать гражданско-правовую ответственность на случай ущерба, который может быть нанесен здоровью, жизни, имуществу частного лица и окружающей среды.

"У нас уже были случаи, когда падение дрона наносило существенный ущерб имуществу третьих лиц. Конечно, не исключены варианты, что могут быть нанесены и какие-то повреждения людям. Это как на дороге — если есть риск попасть в аварию, ответственность должна быть застрахована", - считает глава Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

Страховая компания BTA какое-то время уже страхует гражданскую ответственность операторов дронов. Этой услугой пользуются крупные компании, специализирующиеся на этих летательных аппаратах. За три года существования подобной услуги выплачивать компенсацию не приходилось. Но в мировой практике — случаев масса, указывает представитель компании Александр Вельховский.

"Не далее как в прошлом году на Кубке мира по горнолыжному спорту был прецедент: во время старта позади одного из ведущих мировых спортсменов упал дрон, который вел телевизионную трансляцию. Были и столкновения дронов с домами", - рассказал он.

Именно потому страховые компании поддерживают введение обязательного полиса и считают, что требование должно относиться ко всем дронам, а не только к тем, что тяжелее полутора килограммов.

Стоимость услуги пока неизвестна. Она будет зависеть от очень разных критериев. Чем выше риск — тем больше цена. Так, в страховой компании отметили, что фотографу, который периодически запускает дрон во время съемки свадьбы, придется рассчитывать примерно на сотню евро.