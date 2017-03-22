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Пару дней назад наблюдательный прохожий увидел, как лидер молодежного движения Ghetto Games Раймонд Элбакян припарковал свой внедорожник на лестнице одного из зданий в Риге.

И хотя сначала виновник не комментировал эту ситуацию, то сегодня в своем аккаунте на Facebook Элбакян прокомментировал произошедшее.

"Приветствую всех моих друзей, знакомых, коллег и родных! Хочу публично извиниться за эту некорректную и одновременно забавный показательный урок парковки", - указал Элбакян.

И на этот раз лидер молодежного движения Ghetto Games не постеснялся признать свою вину, но в то же время указал, что это очередной пример того, как каждый из нас в этом государстве может на что-то повлиять.

"От сердца призываю молодых людей, а также старых бук, чтобы учились на моих и чужих ошибках, чтобы не получать ни публичный выговор, ни внутренние переживания от вульгарных действий", - написал Элбакян.