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На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии уменьшилась на 28,2%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе в 68 практиках семейных врачей зарегистрировано 98 случаев гриппа, неделей ранее - 141 случай.

Из десяти включенных в мониторинг территорий только в Гулбенском крае увеличилось число обращений к врачам с гриппом.

На прошлой неделе с гриппом в больницу попали 92 человека, а еще 39 были госпитализированы с пневмонией после группа. В целом с начала сезона грипп лечили в стационаре 2230 пациентов.

От гриппа в этом сезоне умерло 34 человека. Эпидемия гриппа была объявлена в начале января.