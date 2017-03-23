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Комплекс Рижского центрального железнодорожного вокзала будет перестроен по эскизам датских архитекторов (''PLH Arkitekter A/S'' в сотрудничестве с ''COWI A/S"), сообщил директор департамента развития и сотрудничества ООО "Европейские железнодорожные линии" Агнис Дриксна.

В Риге сегодня завершился конкурс эскизов на застройку территории вокзала и строительство железнодорожного моста "Rail Baltica. В конкурсе присвоено два вторых места. Второй победитель - латвийское объединение архитекторов O+R+V+E+L (ООО "Outofbox", ООО ''RUUME arhitekti'', ООО ''Vektors T'', ООО ''E.Danilevska birojs'' и ООО ''Landshape''). Поощрительную награду получила ''BAC Engeneering Consultancy Group'' из Испании, благодарности - ''Bordas+Peiro Architecte'' *(Франция), ''Gottlieb Paludan Architects'' (Дания) и ''Kolm Pluss Uks'' (Эстония).

Все представленные работы можно посмотреть на сайте edzl.lv/lv/aktualitates/metu-konkurss.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку строительного проекта и строительные работы, а фактически они начнутся в 2019 году. Предусмотрено построить новый железнодорожный мост, снести насыпь от Даугавы до вокзала, перестроить вокзал в соответствии с современными требованиями.

Председатель правления RB Rail Байба Рубеса назвала проект центрального железнодорожного вокзала уникальным с финансовой, технологической точки зрения и по множеству заинтересованных сторон. Это самый сложный участок проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии.