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В Бюро внутренней безопасности (БВБ) в ходе начатого уголовного процесса будет также расследоваться вопрос вероятной пропаже видеозаписи, на которой запечатлен момент остановки машины генерала Гунтара Маркитанса, сообщил глава МВД Рихард Козловскис.

Напомним, на этой неделе БВБ сообщило, что начат процесс о бездействии должностного лица, однако никаких подробностей приведено не было. Министр Козловскис в среду рассказал, что уголовный процесс начат по факту.

"Во-первых мы видим, что было превышение скорости, однако протокол об административном нарушении не был оформлен. Во-вторых, публично прозвучало, что из транспортного средства пропала запись и эти подозрения сейчас надо расследовать. Поэтому и заведен уголовный процесс, чтобы выяснить пропала ли эта запись. Сейчас я не могу сказать, пропала ли она", - указал министр.

Министр отверг опасения общественности о том, что сейчас, отправившись на пенсию, генерал уйдет от наказания и структуры внутренних дел найдут виновного среди работников низшего ранга. По словам Козловскиса, сейчас в ходе уголовного процесса надо будет проверить все обстоятельства и только после объективного расследования можно добиться какого-нибудь результата.

Козловскис также утверждал, что не оказывал никакого давления на Маркитанса, чтобы тот оправился на пенсию.

В марте передача TV3 "Ничего личного" сообщила, что Маркитанс управлял служебной автомашиной "Ford Mondeo", которую за превышение скорости остановил полицейский экипаж. Маркитанс утверждал, что проверял полицейских. Скорость его автомашины превышала, по неофициальным данным, 130 километров в час.

Подчиненное начальнику Госполиции бюро внутреннего контроля до 1 апреля обещало проверить, действовал ли Маркитанс должным образом и следует ли применить к нему дисциплинарное наказание. Полиция выясняет, имело ли место превышение скорости.

По словам представителя Госполиции Дайриса Анучина, решение Маркитанса выйти на пенсию по выслуге не повлияет на применение административного штрафа.

Сам Маркитанс после этого инцидента объявил о своем уходе на пенсию. Генерал указал, что достаточно долго проработал в системе полиции, поэтому принял решение выйти на пенсию по выслуге лет, а освещение в СМИ случая с превышением им скорости - простое совпадение.

"Я признаю нарушение и готов уплатить штраф", - сказал он.

Маркитанс служил в полиции почти 40 лет.