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Госконтроль (ГК) в среду на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям рассматривал вопрос об услугах питания в учреждениях самоуправления, указав, что зачастую по сниженным ценам в этих учреждениях, в том числе школах, питаются не только те, кому это предназначено, а и другие посетители.

Как рассказал на заседании директор ревизионного департамента ГК Эдгар Корчагин, в девяти проверенных самоуправлениях констатировано, что услуги муниципальных столовых, например, школьных, стоят намного дешевле реальных затрат. И, к примеру, в случае школ, выгоду от этого получают не только школьники, кому это полагается, но и другие посетители столовых.

Депутат Сейма Инесис Бокис (Е) спросил, будет ли решением устанавливать две разные цены на одни и те же продукты в школах. Директор ревизионного департамента ГК ответил утвердительно , так как в таком случае работники и другие посетители столовых будут платить реальную цену, а более низкую цену могут платить учащиеся, так как самоуправления школьникам частично оплачивает соответствующие траты.

Ревизии проводились в самоуправлениях Акнисте, Алсунги, Алуксне, Балтинавы, Циблы, Рауны, Сеяс и Вайноде. Из них как неудовлетворительная признана система в самоуправлениях Акнисте, Балтинаве,Цибле, Рауне, Ругаи и Вайноды, а в остальных самоуправлениях система оценена, как удовлетворительная.

Плата за организацию питания в учреждениях этих самоуправлений была установлена от 2 до 5 раз дешевле, нежели реальные затраты на услуги. ГК указал, что проблему вызывает то, что не ясно, каков объем присужденных дотаций. Также указывается, что выплаты предоставляются и жителям других волостей.

ГК о результатах ревизии информировал Службу Государственных доходов (СГД) и еще будут рассматриваться основания для обращения в прокуратуру.