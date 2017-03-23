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Арбористы муниципального предприятия Rīgas meži начали ежегодные работы по уходу за липами, высаженными на участке Бульвара Бривибас от улицы Элизабетес до бульвара Райня.

Чтобы сохранить эту историческую, центральную городскую аллею для потомков, за ней нужно регулярно ухаживать. Деревья аллеи (Tilia europaea) посажены в четыре ряда, крона листьев которых выглядит как высокая изгородь. Чтобы и впредь добиваться такого результата, спиливание и удаление лишних веток проводится на регулярной основе.

Ежегодно из-за процесса гниения приходится выкорчевывать некоторые липы. Летом происходит замена поврежденных лип на новые саженцы, чтобы сохранить общий ансамбль аллеи. Ухоженная аллея открывает вид на памятник Свободы с перекрестка улиц Бривибас и Элизабетес.

Прогнозируемое время работы – две недели.

После завершения данных работ, арбористы Rīgas meži начнут производить уход за кроной лип на площади вокруг Памятника Свободы. Здесь также планируются работы по удалению лишних веток с кроны деревьев методом фигурной стрижки.

Фигурная стрижка – один из безвредных искусственных методов создания кроны. Регулярная обрезка веток в одном и том же месте позволяет кроне лип выглядеть в форме выпуклого шара, а также в период без листьев выглядеть декоративно. Обрезание проводится с особой бережностью и точностью.

По завершении работ по благоустройству аллеи, Rīgas meži планирует установить 13 новых скамеечек и новые урны для мусора как в прежних местах отдыха, так и в дополнительно созданных «карманах».

В прошлом году на аллее Бульвара Бривибас Департамент сообщения Рижской думы провел замену отслужившего асфальтового покрытия на брусчатку, также была заменена ограничительная сеточка, тем самым реконструированы и созданы новые места для отдыха.