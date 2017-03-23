Новые автомашины смогут проходить техосмотр раз в два года (3)
Общество | 23 марта 2017 года, 12:55
Сейм сегодня концептуально поддержал в первом чтении поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие, что новые автомашины возрастом до двух лет могут проходить техосмотр раз в два года.
Поправки подготовлены по коллективному заявлению жителей Латвии. По достижении четырехлетнего возраста автомашины, как и ранее, будут проходить техосмотр раз в год.
Более 10 тысяч жителей Латвии подписали инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, как это происходит в Литве, Эстонии, Германии и других странах.
Бурная деятельность, якобы что-то делают, а на самом деле выдают то, что сделали до них, за свою работу.