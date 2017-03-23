Новые автомашины смогут проходить техосмотр раз в два года (3)

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Общество | 23 марта 2017 года, 12:55

Сейм сегодня концептуально поддержал в первом чтении поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие, что новые автомашины возрастом до двух лет могут проходить техосмотр раз в два года.

Поправки подготовлены по коллективному заявлению жителей Латвии. По достижении четырехлетнего возраста автомашины, как и ранее, будут проходить техосмотр раз в год.

Более 10 тысяч жителей Латвии подписали инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, как это происходит в Литве, Эстонии, Германии и других странах.

Комментарии 3
Ага45 минут назад
Прикольно, жители подписали инициативу, облегчающую жизнь депутатам. Врятли у этих подписантов есть средства покупать новые нулевые машины каждые 4 года, в отличие от сеймовских сидельцев.
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Это просто пипец32 минуты назад
Новые его и так проходят раз в два года.
Бурная деятельность, якобы что-то делают, а на самом деле выдают то, что сделали до них, за свою работу.
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вова35 минут назад
Спасибо партия тебе!На этом экономические реформы и закончатся.
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