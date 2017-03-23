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Один из пользователей Facebook поделился недавно пережитым им в продуктовом магазине. Его рассказ вызвал широкий резонанс среди пользователей, пишет nra.lv.

«Все-таки что-то не так с этим государством. Женщина в преклонном возрасте смущенно стоит у кассы, когда выясняется, что белый хлеб стоит не 25 центов, а 33. Она не может себе этого позволить. Заплатил за нее. Слезы. Извинения. Благодарность. Мне неудобно и стыдно. Не за нее. Не за эту ситуацию. За государство, в котором мы живем и платим налоги. 18 марта 2017 года. 20:05 Стабу/Сколас», - написал пользователь.

Публикацией поделились почти 500 человек, некоторые признались, что были свидетелями похожих ситуаций и действовали также – платили за пенсионеров, которые не могли себе позволить покупку продуктов.