Рижанин: с Латвией что-то не так - пенсионеры не могут заплатить за хлеб (24)

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Общество | 23 марта 2017 года, 19:46

Один из пользователей Facebook поделился недавно пережитым им в продуктовом магазине. Его рассказ вызвал широкий резонанс среди пользователей, пишет nra.lv.

«Все-таки что-то не так с этим государством. Женщина в преклонном возрасте смущенно стоит у кассы, когда выясняется, что белый хлеб стоит не 25 центов, а 33. Она не может себе этого позволить. Заплатил за нее. Слезы. Извинения. Благодарность. Мне неудобно и стыдно. Не за нее. Не за эту ситуацию. За государство, в котором мы живем и платим налоги. 18 марта 2017 года. 20:05 Стабу/Сколас», - написал пользователь.

Публикацией поделились почти 500 человек, некоторые признались, что были свидетелями похожих ситуаций и действовали также – платили за пенсионеров, которые не могли себе позволить покупку продуктов.

Комментарии 24
Оккупант1 час назад
Вот вам и ваше латыши хваленное государство которым вы националисты гордитесь!Даже старикам своим нормальную пенсией обеспечить не может!Но у вас же что главное,это же Латышский язык в первую очередь!А то что в стране старики себе хлеб в магазине не в состоянии купить благодаря вашему идиотскому правительству которое вы выбираете это норма!А мужику респект!
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Злая2 часа назад
Неужели до особо тормознутых начинает хоть что-то доходить?
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Оккупант1 час назад
И пока такие как дебилы как Домброва как я уже не раз говорил сидят при власти,дальше будет только хуже!Уже страшно представить что мое поколение на пенсии ждет!
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