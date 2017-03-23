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Министерство иностранных дел Латвии (МИД) в связи с произошедшими в последнее время терактами в Европе настоятельно рекомендует латвийцам, находящимся за рубежом, не участвовать там в массовых мероприятиях, проявлять бдительность и быть внимательными. Свою рекомендацию в Twitter внешнеполитическое ведомство снабдило хештегом #CeļoDroši (#ПутешествуйБезопасно)

МИД Латвии призывает не посещать массовые мероприятия - концерты, семинары, спортивные мероприятия, туристические объекты, торговые центры, а также воздержаться от использования общественного транспорта. Также министерство призывает держать мобильные телефоны заряженными, чтобы, в случае необходимости иметь возможность связаться с родными и близкими и официальными учреждениями.

При возникновении чрезвычайной ситуации МИД призывает связаться с круглосуточным дежурным консульского департамента по телефону 26 33 77 11 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv

Как сообщалось, в столице Британии в среду в 14.40 по местному времени (16.40 лтв) произошел теракт в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Теракт 22 марта 2017 года стал самым кровавым в Великобритании после терактов 7 июля 2005 года.