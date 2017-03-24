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В связи с ремонтом водопровода с 25 по 28 марта ограничат движение для транспортных средств по улице Стабу на участке от ул. Админю до здания на ул. Стабу, 104.

Компании, осуществляющие работы, обязаны обеспечить объездной путь, установить дорожные знаки, организовать подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.