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В ближайшие дни температура воздуха в Латвии существенно не изменится, а ночью на большей части территории страны еще ожидается небольшой мороз, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на субботу под влиянием области низкого давления небо с запада начнет затягивать облаками, в субботу ожидается дождь и мокрый снег, на востоке страны - снег. Местами возможно обледенение, ночью в восточной части Латвии температура воздуха опустится до -5 градусов. В воскресенье будет более солнечно, воздух прогреется до +9 градусов.

В начале следующей недели погоду в Латвии будет определять обширный циклон, скорость северо-западного ветра на большой части территории страны в порывах будет достигать 15-19 м/сек. Однако связанные с циклоном зоны осадков будут находиться в основном над территорией России, а в Латвии будет сравнительно сухая погода - небольшие осадки возможны только на востоке страны.

В середине недели ветер стихнет, осадков будет немного. Воздух днем прогреется до +9 градусов, а ночью еще возможны заморозки до -5 градусов. Более существенное повышение температуры воздуха возможно в конце недели.

По последнему прогнозу Global Forecast System, уже в среду температура воздуха в Латвии повысится до +13 градусов, а в последний день марта - до +18 градусов. Временами ожидаются дождь и порывистый ветер