Из Латвии депортированы 19 вьетнамцев (3)
Общество | 24 марта 2017 года, 12:54
В течение нескольких дней пограничники выдворили из Латвии 19 вьетнамских граждан, задержанных в прошлом году за умышленное незаконное пересечение госграницы, сообщила представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.
Все 19 вьетнацмев выдворены после отбывания наказания за умышленное незаконное пересечение государственной границы в учреждениях Управления местами заключения.
Нарушители границы выдворены во Вьетнам транзитом через Россию.
С начала года из Латвии выдворено 84 иностранца, в том числе 69 вьетнамцев, за весь прошлый год было выдворено 414 иностранцев, среди них - 330 вьетнамцев.
Что за вампир на Фото и чего они тут забыли?)))
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Господи, а эти откуда взялись?
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Бегут от коммунизма.
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