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В течение нескольких дней пограничники выдворили из Латвии 19 вьетнамских граждан, задержанных в прошлом году за умышленное незаконное пересечение госграницы, сообщила представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

Все 19 вьетнацмев выдворены после отбывания наказания за умышленное незаконное пересечение государственной границы в учреждениях Управления местами заключения.

Нарушители границы выдворены во Вьетнам транзитом через Россию.

С начала года из Латвии выдворено 84 иностранца, в том числе 69 вьетнамцев, за весь прошлый год было выдворено 414 иностранцев, среди них - 330 вьетнамцев.