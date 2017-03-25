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В Латвии 25 марта отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида. В этот день в 1949 году начались организованные советскиим властями массовые депортации, в результате которых около 43 тысяч латвийцев были вывезены в Сибирь. В память о жертвах коммунистических репрессий будут вывешены государственные флаги в траурном оформлении.

В Риге проходят памятные мероприятия и концерты – минута памяти на станции Шкиротава, шествие от Музея оккупации Латвии к памятнику Свободы.

10:00 - станция Шкиротава - Памятное мероприятие

12:30 - Шествие от Музея Оккупации Латвии, площадь Латышских стрелков

13.00 - памятник Свободы - Торжественная смена Почетного караула и церемония возложения цветов

16.00 - Латвийский военный музей - Концерт "ВСТАВАЙ, МОЯ ДУША!" Участвуют мужской хор "Tēvzeme" Центра культуры и народного творчества "Ritums", женский хор Латвийского университета "Minjona", хор мальчиков 1-й Рижской музыкальной школы им Я. Мединьша, хор учителей "Vanema" Тукумсского городского дома культуры. Ведущий концерта - Эгилс Мелбардис.

19.00 - Домский собор - Концерт "DONA NOBIS PACEM"

Участвуют оркестр "Rīga", хор Латвийского радио, дирижер Валдис Бутанс.

Памятные мероприятия пройдут и в других латвийских городах — в том числе Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Вентспилсе.

Историки называют депортации 1949 года одним из самых трагических периодов в истории современной Латвии. Многие ссыльные не могли взять с собой необходимых вещей, людей, не щадя ни детей, ни стариков, везли в теплушках, как скот, в ужасных условиях, и далеко не все добирались живыми к месту назначения.

Не забудьте завтра вывесить флаги с траурной лентой

25 марта на домах должны быть вывешены государственные флаги в траурном оформлении. Этот день посвящен памяти жертв коммунистического геноцида.

Государственный флаг должен быть поднят не позже чем в 9:00 и спущен не раньше чем в 21:00.