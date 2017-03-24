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Администрация аквапарка в Юрмале Līvu akvaparka запретила одной из посетительниц находиться в помещении аквапарка из-за неподобающей, по мнению администрации, одежды девушки. Об этом посетительница рассказала в социальной сети Facebook. По ее мнению, произошедшее - настоящая дискриминация, пишет портал TV NET.

В социальной сети Facebook свидетельница произошедшего Инга рассказала: "19 марта в аквапарке Līvu со мной произошла неприятная ситуация. Я с дочерью и семья наших товарищей решили поехать в аквапарк, чтобы приятно провести последний день школьных каникул.

С нами поехала и знакомая со своим 10-месячным ребёнком. Она планировала присматривать за детьми, а не посещать бассейн. Она мусульманка, поэтому она переоделась из той одежды, в которой пришла, в леггинсы, хлопковую безрукавку, надела тапочки для бассейна. Она также сходила в душ перед тем, как зайти в зал с бассейнами.

Спустя 10 минут к нам подошел охранник. Он сообщил, что знакомой следует снять лишнюю одежду. Девушка сказала, что не собирается плавать.

Снимать одежду она также отказалась, потому что это противоречит ее религиозным убеждениям.

Поскольку моя знакомая плохо говорила по-латышски, мне пришлось принять участие в дискуссии, и объяснить работникам аквапарка, почему она отказывается обнажаться. Нас отвели на третий этаж, объяснив, что девушка может находиться только там.

Мы попросили связаться с представителями администрации для того, чтобы прояснить, на наш взгляд, абсурдную ситуацию. После телефонного разговора нас отправили вниз, там нас уже для другой работник организации. Мы ещё раз подробно объяснили ситуацию.

На наш вопрос, можно ли остаться в аквапарке в мусульманском купальном костюме, нам ответили: "Нет, у нас можно находиться только в купальниках европейского стиля".

Я была в шоке. Мы решили покинуть помещение аквапарка, потому что такая дискриминация для нас неприемлема. Однако деньги за посещение нам вернуть отказались. Чтобы не портить настроение детям, согласились на эти унизительные условия - знакомая со своим 10-месячным ребенком была вынуждена проводить всё время на 3 этаже.

Позже, повторно перечитывая правила аквапарка, я нашла пункт: "Условия посещения аквапарка созданы для того, чтобы обеспечить каждому посетителю хорошее настроение и избежать неприятных недоразумений" и "Посетитель аквапарка может находиться на территории в сланцах или босыми ногами, в плавательных штанах, купальных и пляжных костюмах".

На мой взгляд, эти пункты не запрещают находиться на территории в любой другой одежде, которая не вызывает негативных эмоций, не приводит к травмам, не угрожает безопасности посетителей. Однако точка зрения работников кардинально отличается от нашей.

Следует добавить, что такое отношение дискриминирует не только мусульман, но и любого, кто не хочет обнажать своё тело по другим причинам, например, у человека псориаз (который не является заразным, но выглядит неэстетично), большие ожоги на животе, спине или ногах, послеродовые растяжки, которые женщины не желают демонстрировать публике.

Советую администрации тщательно продумать свои правила и переписать их четко и понятно, чтобы никому больше не пришлось оказаться в такой унизительной ситуации".

Данная запись вызвала большой резонанс среди латвийских пользователей Facebook. Многие поддерживают женщину, оказавшуюся в неприятной ситуации, указывая на то, что подобного рода дискриминация неприемлема, другие подчёркивают - находясь в европейской стране, следует уважительно относиться к её культуре и правилам.