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Программа Латвийского телевидения Degpunktā получила письмо с фотографиями того, в каком состоянии в данный момент находится Тукумская 3-я основная школа. В письме говорится, что с начала строительства нового спортивного зала школьники и учителя опасаются за свою безопасность, пишет Skaties.lv.

«Тукумская 3-я основная школа находится в критической ситуации – дети и учителя, а также другие сотрудники подвергаются большому риску, который может привести к настоящей трагедии, она стремительно приближается, но школьное руководство об этом молчит и ничего не делает. На территории школы в данный момент проходят строительные работы – строится новый спортивный зал. Это не только доставляет неудобства ученикам и учителям, но и наносит большой ущерб зданию школы. Совсем недавно сравняли с землей находившуюся рядом горку, и теперь здание школы начало наклоняться, потому что горка поддерживала одну из стен здания. На многих стенах появились трещины. Они идут со стен на пол и с каждым днем становятся все больше. Пол в школе делится на две части», - говорится в письме», - говорится в письме.

Портал также публикует фотографии из школы.