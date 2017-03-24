СМИ: в Тукумсе школьники учатся в разрушающемся здании (1)

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Общество | 24 марта 2017 года, 20:17

Программа Латвийского телевидения Degpunktā получила письмо с фотографиями того, в каком состоянии в данный момент находится Тукумская 3-я основная школа. В письме говорится, что с начала строительства нового спортивного зала школьники и учителя опасаются за свою безопасность, пишет Skaties.lv.

«Тукумская 3-я основная школа находится в критической ситуации – дети и учителя, а также другие сотрудники подвергаются большому риску, который может привести к настоящей трагедии, она стремительно приближается, но школьное руководство об этом молчит и ничего не делает. На территории школы в данный момент проходят строительные работы – строится новый спортивный зал. Это не только доставляет неудобства ученикам и учителям, но и наносит большой ущерб зданию школы. Совсем недавно сравняли с землей находившуюся рядом горку, и теперь здание школы начало наклоняться, потому что горка поддерживала одну из стен здания. На многих стенах появились трещины. Они идут со стен на пол и с каждым днем становятся все больше. Пол в школе делится на две части», - говорится в письме», - говорится в письме.

Портал также публикует фотографии из школы.

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Комментарии 1
eiroskeptiki.lv10 минут назад
Ну, и где реакция буввалде? Только сегодня пришел штраф 100 евро за просроченный паспорт на рекламу. Судя по беспокойству за такую ерунду , уж в той-то школе они должны бы дневать и ночевать.
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