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Против одной из кофеен в пешеходном переходе в центре Риги ведется целенаправленная борьба. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пользователь Захар Богдалов.

По его словам, на кофейню было произведено несколько нападений, а камеры наблюдения в тоннеле «неожиданно» оказались неисправны.

«Дизайнер и архитектор из Австралии с друзьями решил открыть микрокофейню, одной из центральных идей которой было развитие депрессивного тоннеля ZZ. Сделали классный интерьер своими руками. Долго выбирали лучший кофе, который для них специально обжаривают и продают все это по вполне скромной цене. И вот сначала им перерубают топором электрокабель, а теперь прорубают окно через металлические защитные жалюзи. Камеры видео наблюдения в тоннеле оба раза почему-то не работают», - написал пользователь.

Свой комментарий под публикацией оставил мэр Риги Нил Ушаков. Он сообщил, что об этих случаях информирована полиция.

«Переслал муниципальной полиции», - написал Ушаков.

Фото: facebook.com/bogdalov