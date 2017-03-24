Иностранец открыл в центре Риги кофейню: разбили окна и перерезали кабель (3)

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Общество | 24 марта 2017 года, 21:24

Против одной из кофеен в пешеходном переходе в центре Риги ведется целенаправленная борьба. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пользователь Захар Богдалов.

По его словам, на кофейню было произведено несколько нападений, а камеры наблюдения в тоннеле «неожиданно» оказались неисправны.

«Дизайнер и архитектор из Австралии с друзьями решил открыть микрокофейню, одной из центральных идей которой было развитие депрессивного тоннеля ZZ. Сделали классный интерьер своими руками. Долго выбирали лучший кофе, который для них специально обжаривают и продают все это по вполне скромной цене. И вот сначала им перерубают топором электрокабель, а теперь прорубают окно через металлические защитные жалюзи. Камеры видео наблюдения в тоннеле оба раза почему-то не работают», - написал пользователь.

Свой комментарий под публикацией оставил мэр Риги Нил Ушаков. Он сообщил, что об этих случаях информирована полиция.

«Переслал муниципальной полиции», - написал Ушаков.

Фото: facebook.com/bogdalov

Комментарии 3
ЭДИКТ53 минуты назад
=======1. подЧЬИМ контролем камеры__НАБЛЮДЕНИЯ?!! 2. кУды смотрят МУСор?!!
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обязательно6 минут назад
открывать вообще что либо в переходах - лишняя головная боль и зря потраченное время и деньги.
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9714 минуты назад
Может это какой-то начальник полиции делает, видео с их участием пропадают неизвесным образом!
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