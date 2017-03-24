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В субботу 25 марта 2017 года с 12:00 до 18:00 в Риге, в зале Института Транспорта и Связи (ул. Ломоносова 1) состоится XIII Школьный Чемпионат Латвии по «Что? Где? Когда?», он же IX Открытый Школьный Чемпионат, на который соберутся около полусотни школьных команд из городов Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил радио Baltkom один из организаторов чемпионата Дмитрий Бочаров.

Как и в известной телевизионной версии игры, за столом находятся 6 человек, но ответы сдаются в письменно виде и в зале сразу играет больше 40 команд.

В программе мероприятия 48 вопросов «Что? Где? Когда?» от группы редакторов Рижского клуба знатоков под псевдонимом Нестор Бурбаки. Вопросы на Чемпионат прислали авторы со всего мира, На турнире мы сыграем вопросы от авторов из Риги, Глазго, Санкт-Петербурга, Беэр-Шевы, Нефтеюганска, Уфы, Пушкина, Кишинёва, Лондона, Иерусалима, Брюсселя, Тольятти. В качестве разминки школьники сыграют командную письменную «Свою Игру», по результатам которой 6 лучших команд будут соревноваться в финальной очной игре на кнопках.

Победитель Чемпионата получит право принять участие в Юношеском Чемпионате Европы 2017, который пройдёт в мае в Гомеле (Беларусь). Отдельный зачёт проводится в группе школьников основной школы (пятые-девятые классы).

Если у вас есть команда, которая хотела бы сыграть в чемпионате, свяжитесь с организаторами как можно скорее! Мы будем рады, если ваша школьная команда соберётся и сыграет на чемпионате. Если вы уже давно не школьник, но хотите поддержать ребят (призами, например, или шоколадками, чтобы думалось лучше) – пишите и звоните нам, мы рады любой поддержке и помощи!

Чемпионат проводится совместно молодёжной организацией UNESCO-клуб KID — «Kultūra. Iecietība. Draudzība», Рижским клубом знатоков и Даугавпилсским клубом «Эрудит», при поддержке Департамента Рижской Думы по делам образования, культуры и спорта и Института Транспорта и связи.

Расписание 25 марта 2017 года (время начала и окончания Чемпионата не изменится, внутри программы могут быть сдвиги в одну или другую сторону):

11:40-12:00. Регистрация команд-участников 12:00-12:15. Открытие. 12:15-12:50. Отборочный раунд командной письменной «Своей игры» 13:00-14:30. Игры I и II туров Чемпионата 14:30-15:30. Перерыв на обед 15:30-17:00. Игры III и IV туров Чемпионата 17:00-17:45. Подача и разбор апелляций, финальный раунд «Эрудит-квартета», утешительные игры. 17:45-18:00*. Проведение “перестрелок” (в случае необходимости) 18:00*. Подведение итогов Чемпионата и награждение победителей.

(в случае отсутствия апелляций/перестрелок, награждение может сместиться на более раннее время)

Как сообщили организаторы, еще не поздно заявить о своем участии.

“Желающие школьные команды могут приходить завтра в ТСИ”, - сказал Бочаров.

Контакты Дмитрий Бочаров, 29622457 Елена Чепкасова, 26579334 E-mail: znatoki.riga@gmail.com