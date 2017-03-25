Не забудьте про часы! Латвия переходит на летнее время (3)

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Общество | 25 марта 2017 года, 14:23

В ночь с субботы на воскресение, с 25 на 26 марта Латвия вместе со многими другими странами мира перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед, сообщает Министерство экономики.

Переход на летнее время состоится 26 марта в 3 часа ночи.

В целом стрелки часов осенью и весной переводят 70 стран мира. В Латвии летнее и зимнее время было введено в 1981 году.

Как писал mixnews.lv, Сейм постановил не поручать правительству рассмотрение инициативы населения об отмене перехода на летнее и зимнее время.

Ранее проект решения Сейма предусматривал, что рассмотрение этого вопроса будут поручено правительству, которое до 1 сентября должно проанализировать, какое влияние окажет данная инициатива на экономику Латвии.

Комментарии 3
не евроватный 40 минут назад
а они кто?? Кто их спрашивать будет??? В душе то они думают и втирают своим хуторянам что они промышленная дюржава и подобные манипуляции со временем съэкономят им кучу бабла.Оно так было когда то,когда трамвай стоил 3 копейки и квартплата 12 рублей.Но......уже никогда не будет.
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Олег 49 минут назад
"И с утра надев трусы, не забудьте про часы".
Уже 40 лет, как переводят часы. Не устали? Нарушается все, включая биоритмы. Где(в чем)выгода?,одни убытки.
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Aleksandr Brsv12 минут назад
Карина Брсв
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