Здание разрушается: минблаг запросил на срочный ремонт 79 тыс. евро (6)

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Общество | 25 марта 2017 года, 13:01

На следующей неделе на заседании правительства Министерство благосостояния попросит выделить ему 79 тыс. евро на неотложный ремонт здания, техническое обследование и устранение рисков аварии.

В начале года планировалось провести косметический ремонт на втором этаже, поменяв покрытие полов, покрасив стены и потолки, но при демонтаже старых полов обнаружилось, что здание находится в плохом техническом состоянии.

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Минблаг содержит здание на средства из государственного бюджета, но на капитальные ремонты средств не предусмотрено. На косметические ремонты из бюджета доступно в среднем 30 тыс. евро в год.

В здании, построенном в 1900 году, нужно срочно менять межэтажные перекрытия.

Комментарии 6
а премий получили на 100 000.2 часа назад
Вот и пусть скинутся на ремонт.
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Как это символично - разрушается министерство б л а г о состояния Латвии!
Прогнило насквозь!
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шустрый2 часа назад
Тут вся страна в таком состоянии,стоит только копнуть....
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