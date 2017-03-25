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Прокуратура Земгальского судебного округа обвинила сотрудника государственной компании Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Александра Красноперова в шпионаже в пользу России, передает LETA.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Кристине Сутугина заявила, что в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 Красноперов регулярно занимался сбором конфиденциальной информации на железнодорожной станции города Елгава по «поручению» России, которые впоследствии якобы передавал российскому контактному лицу.

Основной целью железнодорожного рабочего, который, как сообщают в прокуратуре, неоднократно переснимал видеоматериалы с систем наблюдения и видеоархивов, был сбор сведений о перемещении по Латвии военной техники НАТО.

В 2015 году советник министра обороны Латвии заявил о возможной связи некоторых латвийских чиновников со спецслужбами России.