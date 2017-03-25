Дело о шпионаже: латвиец собирал информацию о НАТО по заданию России (8)

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Общество | 25 марта 2017 года, 10:19

Прокуратура Земгальского судебного округа обвинила сотрудника государственной компании Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Александра Красноперова в шпионаже в пользу России, передает LETA.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Кристине Сутугина заявила, что в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 Красноперов регулярно занимался сбором конфиденциальной информации на железнодорожной станции города Елгава по «поручению» России, которые впоследствии якобы передавал российскому контактному лицу.

Основной целью железнодорожного рабочего, который, как сообщают в прокуратуре, неоднократно переснимал видеоматериалы с систем наблюдения и видеоархивов, был сбор сведений о перемещении по Латвии военной техники НАТО.

В 2015 году советник министра обороны Латвии заявил о возможной связи некоторых латвийских чиновников со спецслужбами России.

Комментарии 8
каджич2 часа назад
Справедливое расследование и суд при существующем режиме не возможны.этот режим предвзят.политизирован и не адекватен.
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Крик1 час назад
Надо выявить всех тех кто вообще мог видеть военную технику на платформах и ещё тех - кто точно хотел видеть, ну и не плохо бы и тех кто уже думал над этим и оштрафовать тех кто слышал о её передвижении, детей можно выпороть ремнём у детей в коляске забрать соску и смесь на пару часов для первого случая.
Млять - кругом одни шпионы.
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12341 час назад
Господи избавь мир от идиотов!
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