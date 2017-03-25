Латвия примет участие во всемирной акции Час Земли (2)
В Риге, в субботу, 25 марта в 20.30 на один час символически будет отключено декоративное освещение Вантового моста и прожекторы, освещающие памятник Свободы. В это время не будут освещаться и фасады зданий Ратуши и Дома Черноголовых.
AО RĪGAS SILTUMS в этом году также примет участие в акции и уменьшит яркость освещения.
Во время "Часа Земли" четыре теплоцентрали и автоматическая газовая котельная на улице Керамикас, 2А, уменьшат уровень освещения, отключив часть осветителей. Но так, чтобы это не повлияло на безопасную эксплуатацию устройств и на деятельность предприятия в целом.
В честь дня Земли во всей Латвии пройдут различные мероприятия, заявку на проведение которых подали 55 самоуправлений.
Во время "Часа Земли" жители, самоуправления и предприятия приглашаются на час символически не пользоваться электричеством, чтобы внести свой вклад в предотвращения изменений климата.
Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.
Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.
Стоит отметить, что «Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.
Да если каждый день экономить по 1 минуте, то 365×1=6 часов с лишним....
Но не тогда, когда вырубили леса продали и профукали все, что только можно.
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так как вы,леса никто не вырубает.Красавцы новые лесовозы усердно уничтожают не только леса,но и то,что осталось от оппукационных дорог.Фуфлыжники вы,а не забота о окружающей среде.