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В субботу в Латвии будет пасмурно, ожидаются дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики. К вечеру в отдельных местах на западе и востоке страны небо прояснится.

Дороги местами будут скользкими. В течение дня юго-западный ветер сменится северо-западным порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +1..+5, местами в Курземе до +7 градусов.

В Риге также будет пасмурно, утром и днем дождь и мокрый снег, ветер сменится холодным. Воздух прогреется с 0 градусов утром до +4 во второй половине дня.

Как сообщалось, в начале следующей недели погоду в Латвии будет определять обширный циклон, скорость северо-западного ветра на большой части территории страны в порывах будет достигать 15-19 м/сек. Однако связанные с циклоном зоны осадков будут находиться в основном над территорией России, а в Латвии будет сравнительно сухая погода - небольшие осадки возможны только на востоке страны.

В середине недели ветер стихнет, осадков будет немного. Воздух днем прогреется до +9 градусов, а ночью еще возможны заморозки до -5 градусов. Более существенное повышение температуры воздуха возможно в конце недели.

По последнему прогнозу Global Forecast System, уже в среду температура воздуха в Латвии повысится до +13 градусов, а в последний день марта - до +18 градусов. Временами ожидаются дождь и порывистый ветер.

фото Гунита Клява/LETA