Коммунальные службы Риги проводят уборку улиц от песка
Общество | 25 марта 2017 года, 19:14
На этой неделе от песка очищено 25% желобов на магистральных улицах, мостах и путепроводах Риги, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.
С наступлением благоприятной погоды департамент начал профилирование и выравнивание улиц с грунтовым покрытием.
В Риге 1778 улиц общей протяженностью почти 1200 км, в том числе 628 улиц или 8% имеют грунтовое покрытие.
После очистки песка с магистральных улиц начнутся работы на улицах районного значения.
Департамент занимается также расчисткой колодцев ливневой канализации.