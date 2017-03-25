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На этой неделе от песка очищено 25% желобов на магистральных улицах, мостах и путепроводах Риги, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

С наступлением благоприятной погоды департамент начал профилирование и выравнивание улиц с грунтовым покрытием.

В Риге 1778 улиц общей протяженностью почти 1200 км, в том числе 628 улиц или 8% имеют грунтовое покрытие.

После очистки песка с магистральных улиц начнутся работы на улицах районного значения.

Департамент занимается также расчисткой колодцев ливневой канализации.